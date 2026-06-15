AMNIGA
• Xoreynta deegaanno iyo magaalooyin ka badan 120 oo horay uga maqnaa gacanta dowladda.
• Xaqiijinta amniga caasimadda Muqdisho.
• Qaadista cunaqabateyntii hubka oo suuragelisay qalabaynta ciidamada.
• Ciidamada oo lagu qalabeeyay diyaarado, gaadiid gaashaaman, isgaarsiin iyo agab kale oo muhiim ah.
• Tababbar, qalabeyn, dib-u-habeyn iyo nidaameyn lagu sameeyay ciidamada Qaranka.
• Ciidamada Qaranka oo la wareegay 31 saldhig oo ay hore u hayeen ciidamada nabad ilaalinta.
• Ka hortagga dambiyada abaabulan, kuwa maaliyadeed, sugidda amniga internetka iyo fal-dambiyeedyada xuduudaha ka gudba.
CADDAALADDA & GARSOORKA MADAX-BANNAAN
• Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la dhameystiray kadib muddo dheer oo uu qabyo ahaa.
• Dib-u-eegis iyo casriyeyn lagu sameeyay Xeerka Ciqaabta oo 60 sano kadib la cusboonaysiiyay.
• Hirgelinta nidaam garsoor madax-bannaan oo u adeegaya bulshada.
• Xoojinta madaxbannaanida maxkamadaha, taas oo kordhisay kalsoonida shacabka.
• Casriyeynta nidaamka caddaaladda iyo shuruucda garsoorka dalka.
SOOMAALI HESHIIS AH
• Hirgelinta doorashooyin ku saleysan qof iyo cod oo heerar kala duwan ah.
• Xoojinta iskaashiga iyo wada-shaqeynta hay’adaha dowladda.
• Dhameystirka dhismaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari.
• Ballaadhinta ka-qaybgalka shacabka ee horumarka, nabadda iyo dowlad-dhiska.
• Hirgelinta barnaamijyo lagu xoojinayo midnimada iyo qaranimada Soomaaliya.
• Diiwaangelinta 57 urur siyaasadeed si loo ballaariyo nidaamka xisbiyada.
• Dadaallo lagu xallinayo khilaafaadka bulshada iyo kuwa deegaanka.
ISKU FILNAANSHO DHAQAALE
• Soomaaliya oo ku biirtay Ururka Ganacsiga Adduunka (WTO) iyo Bariga Afrika (EAC).
• Dhammeystirka hannaanka deyn cafinta oo dalka laga cafiyay ku dhowaad 5 bilyan dollar.
• Korodhka dakhliga gudaha oo gaaray in ka badan 85%.
• Casriyeynta nidaamka maaliyadda (SFMIS).
• Hirgelinta nidaamka canshuur ururinta ee ITAS.
• Dhammeystirka shuruucda maalgashiga iyo dhiirrigelinta maalgashiga shisheeye.
• Xoojinta iskaashiga hay’adaha maaliyadeed ee caalamiga ah (IMF, Bangiga Adduunka, QM).
HORUMARINTA ARRIMAHA BULSHADA
• Kordhinta adeegyada caafimaadka iyo dib-u-furista isbitaallo muhiim ah.
• Tayeynta waxbarashada iyo kordhinta macallimiinta oo ka badan 6,000.
• Tababbar xirfadeed oo ay ka faa’iideysteen in ka badan 3,000 dhalinyaro ah.
• Dhiirrigelinta haweenka ee hoggaanka iyo dhaqaalaha.
• Taageerada qoysaska nugul iyo adeegyada bulshada.
• Dhismaha 81 iskuul iyo in ka badan 1,000 fasal.
• Koronto gelinta 153 xarumood oo caafimaad iyo 215 xarumood oo waxbarasho.
SOOMAALI DUNIDA KA QAYB QAADANAYSA
• Soomaaliya oo xoojisay kaalimaha ay ku leedahay ururrada caalamiga ah.
• Ka qaybgal firfircoon shirarka iyo goleyaasha caalamiga ah.
• Xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka saaxiibka la ah.
• Kor u qaadista maalgashiga iyo taageerada caalamiga ah.
• Dib u soo celinta muuqaalka Soomaaliya ee caalamka.
• Saxiixa heshiisyo iskaashi oo muhiim ah, oo ay ku jirto soo saarista shidaalka.