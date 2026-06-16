Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Hindiya, Mudane Dr. Cabdullaahi Maxamed Odowa, oo matalayay Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa maanta ka qayb galay kulanka 28-aad ee Guddida Madaxda Sare ee Ururka Dalalka Ku Teedsan Badweynta Hindiya (Indian Ocean Rim Association – IORA).
Kulankan oo socday muddo laba maalmood ah, 15–16 Juun 2026, ayaa diiradda lagu saaray dib-u-eegista waxqabadka ururka muddadii la soo dhaafay, qiimeynta caqabadaha horyaalla, iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalka xubnaha ka ah ururka.
Sidoo kale, kulanka ayaa lagu diyaariyay talooyin iyo ajandayaal muhiim ah oo loo gudbin doono kulanka Golaha Wasiirrada ee dalalka xubnaha ka ah IORA, si loo sii ambaqaado dadaallada lagu horumarinayo iskaashiga gobolka, amniga badaha, iyo horumarinta bulshooyinka ku nool hareeraha Badweynta Hindiya.