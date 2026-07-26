Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Musharraxa Hoggaamiyaha Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa maanta gaaray Degmada Ceeldheer ee Gobolka Galgaduud.
Wafdiga ayaa waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay wasiirro, xildhibaanno heer federaal iyo heer dowlad-goboleed, masuuliyiin ka tirsan Galmudug iyo boqollaal ka mid ah shacabka Ceeldheer oo isugu soo baxay soo dhoweynta wafdiga.
Musharraxa Hoggaamiyaha Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, oo hadal ka jeediyay munaasabadda soo dhoweynta, ayaa sheegay in shacabka Ceeldheer ay Soomaalida u muujiyeen sida la iskaga difaaco Khawaarijta, isla markaana ay jab culus u gaarsiiyeen iyagoo garab istaagay Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed ee difaaca degmada.
Waxa uu intaa ku daray in ay ummadda Soomaaliyeed u horseedi doonaan dhammeystirka xoreynta Khawaarijta, isagoo shacabka Ceeldheer ka codsaday inay codkooda siiyaan Ururka JSP oo uu uga sharaxan yahay hoggaanka Galmudug.