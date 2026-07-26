RADIO MUQDISHO:-Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Sareeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay Taliska Xero Maslax ee Ciidanka XDS, si uu ugu kuurgalo xaaladda taliska, howlaha ay ciidamadu ka wadaan xerada iyo heerka u diyaargarowgooda.
Ujeeddada kormeerka ayaa ahayd u kuurgelidda xaaladda Taliska iyo ciidamada ka howlgala Xerada Maslax, iyo sidoo kale qiimeynta baahiyaha jira iyo qorsheyaasha lagu horumarinayo tayada shaqada, tayeynta ciidamada iyo kor u qaadidda hufnaanta howlgalka.
Taliyaha Ciidanka Xoogga waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay G/le Cabdullaahi Cismaan Jimcaal, Taliyaha Guutada 73-aad MP XDS, oo warbixin ka siiyay xaaladda guud ee taliska, howlaha socda iyo guulaha laga gaaray gudashada waajibaadka ciidamada.