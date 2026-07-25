Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cali Maxamed Cumar (Cali Balcad), ayaa maanta xarunta Wasaaradda ku soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda diblomaasiyadda Soomaaliya iyo guulaha wax ku-oolka ah ee Wasaaraddu gaartay afartii sano ee la soo dhaafay.
Bandhigga waxaa ka qeyb galay Xoghayaha Joogtada ah, agaasimayaasha waaxyaha, shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iyo Iskaashiga Caalamiga, mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, iyo arday ka socday Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Warbixinta ayaa lagu iftiimiyay horumarka laga sameeyay xoojinta xiriirrada laba geesoodka ah iyo kuwa dhinacyada badan, horumarinta diblomaasiyadda dhaqaalaha, difaaca madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka, iyo sare u qaadidda kaalinta iyo sumcadda Soomaaliya ee fagaarayaasha caalamiga ah.
Kulanka ayaa diiradda laga saaray sida ay Wasaaradda uga go’an tahay hirgelinta mudnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo sii xoojinta iskaashiga caalamiga ah si loo taageero nabadda, xasilloonida, iyo horumarka.