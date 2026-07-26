Maamulka Dekedda Muqdisho, oo uu hoggaaminayo Maareeyaha Guud Danjire Maxamed Cali Nuur (Ameriko) oo ay weheliyaan Maareeye Ku-xigeennada Dr. Cali Xaaji Maxamed iyo Eng. Ismaaciil Aw Muuse, ayaa kulan la yeeshay wafdi ka socday Dowladda Turkiga iyo shirkado waaweyn oo ka shaqeeya kalluumeysiga.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta hirgelinta mashruuca kalluumeysiga oo ay hore ugu heshiiyeen Soomaaliya iyo Turkiga. Wafdiga ayaa sidoo kale booqday qaybaha kala duwan ee Dekedda Muqdisho si ay u qiimeeyaan kaabeyaasha lagu fulin doono mashruucan muhiimka u ah horumarka dhaqaalaha dalka.