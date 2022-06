Danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddamada Benelux iyo Midowga Yurub Danjire Yoonis Yaasiin Xaashi [Ooga-cadde], ayaa ka warbixiyay xaflad ka dhacday Aqalka Boqortooyada “Palais Royal de Bruxxelles” laguna guddoonsiiyay abaalmarin caalami ah Almaas Elman oo ka mid ah howl-wadeenada Xarunta Nabadda iyo Xuquuqda Aadanaha Elman.

“Xafladdaasi waxaa lagu soo bandhigayay Abaalmarinta [The King Baudouin African Development] oo la siiyo hay’adaha , shaqsiyaadka loo aqoonsado in ay kaalin weyn ka qaateen horumarinta bulshadooda, Waxaan a abaalmarinta 2020-2021 la guddoonsiiyay Hay’adda Soomaaliyeed ee loo yaqaan Xarunta Nabadda iyo Xuquuqda Aadanaha Elman [Elman Peace and Human Rights Center].

Ka dib markii hay’addaasi loo aqoonsaday mid door firfircoon kaga jirta horumarinta arrimaha dhallinyarada, saameyn weynna ku yeelatay arrimaha bulshada, sida Caddaalada, xoojinta iyo horumarinta xirfadaha hoggaamineed ee haweenka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed” Ayuu yiri Danjire Yoonis, wuxuuna intaasi raaciyay in abaalmarintaasi ay wax weyn kaga dhigan tahay hay’adda Elman.