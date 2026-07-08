Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda JFS, Faysal Aadan Xasan ayaa shir guddoomiyay kulan muhiim ah oo lagu falanqeeyay dardargelinta hirgelinta adeegyada dhijitaalka ah ee Wasaaradda.
Kulanka waxaa ka qeyb galay Agaasimayeyaasha Guud, Agaasime Waaxeedyada Wasaaradda iyo saraakiil ka socotay Shirkad gaar ah oo hoostimaada Mashruuca digitaaleynta ee Hay’adda UNOPS, Kulanka waxaa lagu soo bandhigay nidaamyo casri ah oo lagu horumarinayo maamulka xogaha, isku xirka adeegyada Wasaaradda iyo casriyeynta habraacyada shaqada.
Xoghayaha Joogtada ah ayaa bidhaamiyay in hirgelinta adeegyada dhijitaalka ah ay laf-dhabar u yihiin tayeynta hab-maamulka, kor u qaadista hufnaanta, daahfurnaanta, fududeynta helitaanka adeegyada iyo keydinta sharciyada dalka, isagoo faray in la dardargeliyo hirgelinta ku shaqeynta adeegga dhijitaalka ah.