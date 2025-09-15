Wasaaradda Howlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guryeynta ayaa maanta lagu qabtay kulanka bilaha ah ee u dhexeeya Wasiirka Wasaaradda iyo hawl-wadeenada Mashruuca SHIIP (Somalia – Horn of Africa Infrastructure Integration Project).
Kulanka, oo uu shir-guddoomiyay Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Dib-u-dhiska & Guryeynta XFS, Dr. Elmi Mahamoud Nur, ayaa waxaa ka soo qayb-galay Wasiiru-dawlaha, Wasiir-ku-xigeenka, Agaasimaha Guud, iyo Agaasimaha Mashruuca SHIIP.
Shirka ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray muhiimadda uu mashruucu u leeyahay horumarka iyo dib-u-dhiska dalka, iyadoo si qoto dheer looga dooday caqabadaha jira iyo fursadaha horumarineed ee la xoojin karo.
Ujeeddada kulanka ayaa ahayd in dib loo qiimeeyo heerka waxqabadka mashruuca, la xuso guulaha la gaaray iyo caqabadaha horyaalla, isla markaana la dardar-geliyo habsami u socodka howlaha qorshaysan ee saddexda bilood ee soo socda.