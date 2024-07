Dagmada Hobyo ayaa xalay lagu qabtay munasabad aad u qurux badan laguna weyneynayay 1da Luulyo oo ah Sanad Guuradii 64aad ee kasoo waregtay markii ay ka xoroobeen Gumeystihii Talyaaniga Goballada Koofureed.

Munasabadda oo aheyd mid ay soo Agaasimeen Maamulka Dawladda Hoose ee Degmada Hobyo ayaa waxaa ka qaybgalay Maamulka Degmada oo ay u horeeyaan Guddomiyaha Dagmada Cismaan Axmed iyo Ku-xigenkiisa, Agaasimayal, Laamaha amniga Ururada haweenka Dhallinyarada iyo Dhaman Bulshada qaybaheeda kala duwan ee Reer Hobyo.

Dhamaan mas’uuliyiintii, waxgaradkii iyo qeybahii bulshada ee ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka sheekeeynta dhibaatooyinkii loo soo maray neecowda xornimo ee maanta lagu naaloonayo, iyagoo xusay in aysan ku imaan si fudud ayna ku shahiideen geesiyaal farabadan loona baahan yahay in la is xasuusiyo mar kasta.