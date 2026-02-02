Bishii dhamaatay ee Janaayo 2026, Dekedda Muqdisho ayaa gaartay waxqabad taariikhi ah, iyadoo la diiwaangeliyey xamuulka konteenarradii ugu badnaa ee bil gudaheed ka soo dega, kuwaas oo gaaraya 21,650 TEU.
Maamulka Dekedda Muqdisho ayaa sheegay in bishaas loo adeegay 16 markab oo siday konteenarradaas, taani waa waxqabadkii ugu sarreeyay ee bil gudaheed laga diiwaan-geliyey taariikhda dekedda.
Maareeyaha guud ee Dekedda Muqdisho Mudane Maxamed Nuur Ameeriko ayaa sheegay in kororka adeegga ka socda Dekedda Muqdisho uu ka tarjumayo kalsoonida sii kordheysa ee shirkadaha maraakiibta caalamiga ah iyo horumarka la taaban karo ee ku yimid hufnaanta hawlgalka dekedda.