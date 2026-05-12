Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qeybgashay shir madaxeedka Africa Forward Summit, oo qayb ka ah Shirka Horumarinta Iskaashiga Afrika iyo Faransiiska, kaas oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, oo matalaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa ka qeybgalaya shirkaasi heerkiisu sarreeyo.
Shirka ayaa waxaa isugu yimid madax dowladeed, wasiirro iyo saraakiil sare oo ka socda dalal kala duwan, kuwaas oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dhinacyada badan leh, dardargelinta dib-u-habeynta hay’adaha caalamiga ah, iyo horumarinta nidaam caalami ah oo loo dhan yahay, si Afrika iyo dalalka soo koraya ay u helaan matalaad caddaalad ah.