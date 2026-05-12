Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, iyo Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan, ayaa si wadajir ah u furay Shirka Wadatashiga Caafimaadka Qaranka, kaas oo muhiimad weyn u leh horumarinta adeegyada caafimaadka dalka iyo xoojinta wada shaqeynta Wasaaradaha Caafimaadka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Shirka waxaa kasoo qeyb galay Wasiirka Caafimaadka Hirshabeelle Mudane Saadaq Maxamed, Wasiirka Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Saciid Axmed Cali, Wasiirka Caafimaadka Dowlad Goboleedka Puntland Dr. Aadan Jaamac, Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan, qaar kamid ah Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha Caafimaadka Dowlad Goboleedyada dalka, Agaasime Waaxeedyo heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, iyo khubaro caafimaad oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta adeegyada caafimaadka Soomaaliya.
Shirkan muhiimka ah ayaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta adeegyada caafimaadka dalka, xoojinta wada shaqeynta Wasaaradaha Caafimaadka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, tayeynta adeegyada caafimaadka bulshada, dardargelinta qorshayaasha caafimaadka qaranka, iyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo tayo leh isla markaana loo siman yahay.
Sidoo kale, inta uu shirku socdo waxaa lagu lafaguri doonaa caqabadaha ka jira caafimaadka dalka, qorsheyaasha cusub ee lagu horumarinayo adeegyada aas-aasiga ah, xoojinta adeegyada hooyada iyo dhallaanka, kor u qaadista tayada xarumaha caafimaadka, tababarrada shaqaalaha caafimaadka, iyo sidii loo abuuri lahaa nidaam caafimaad oo waara kana jawaabi kara baahiyaha bulshada Soomaaliyeed.