Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada XFS ayaa ka hadashay caqabadaha ka jira Garoonka Aadan Cadde. Wasiir Maxamed Faarax Nuux ayaa raalligelin ka bixiyey ciladaha adeegyada garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Muqdisho.
Wasiirka ayaa digniin adag u diray shirkadaha diyaaradaha iyo dhammaan hay’adaha ka shaqeeya gudaha garoonka, isagoo carrabka ku adkeeyey ilaalinta xuquuqda musaafiriinta, nadaafadda, bilicda, iyo sumcadda Garoonka Aadan Cadde oo ah wejiga koowaad ee dalka.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa shaaciyey in shirkadda Favori loo qabtay muddo 7 maalmood ah si ay u saxdo khaladaadka jira, kadib shirar dhacay 5-tii iyo 6-dii bishan May.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin sharci ah oo degdeg ah haddii aan wax isbeddel ah lagu arag muddada loo qabtay.