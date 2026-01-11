Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Belgium ayaa maanta qabtay muddaharaad ay kaga soo horjeedeen faragalinta qaawan Isra’iil ee ka dhanka ah midnimada Soomaaliya.
Dadka isu soo baxa dhigayay oo isugu jira Soomaali iyo bulshooyinka kale ayaa isugu yinid afaafka hore ee xarunta Midowga Yurub ee Brussels ,halkaasi oo ay ku muujiyeen dareenkooda diidmada ah iyo sida ay u garabtaaganyihiin dowladooda Soomaaliya.
Tan iyo markii 26kii December ay Israa’iil ku dhaqaaqday talaabo xad gudub ku ah madaxbaannida dhuleed iyo Qarannimda Soomaaliya ayaa waxaa isa soo taraya guulaha diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliya ku talaabsatay kadib markii dowlado iyo ururuo caalami ah ay ka soo horjeesteen damaca guracan ee Israa’iil.