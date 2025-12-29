Banaanbax ka dhan ah xadgudubka ay Israa’iil ku sameysay qaranimada Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay isgoyska Taleex ee degmada Hodan, Gobolka Banaadir.
Boqolaal ka tirsan shacabka caasimadda oo ka careysan tallaabada Israa’iil ayaa muujiyay taageeradooda ku aaddan difaaca madax-bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah dadkii dibadbaxa ka qayb-galay oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin difaaca qaranimada Soomaaliya.
“Caawa, annaga oo ah shacabka Soomaaliyeed, waxaan muujineynaa dareenkeenna iyo xadgudubka loo geystay qarankeena,” ayuu yiri mid ka mid ah dhallinyarada ka hadlay dibadbaxa.
Guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir, Cumar Faaruuq, ayaa isna yiri: “Dhallinyarada Soomaaliyeed caawa diyaar bay u yihiin inay muujiyaan shucuurtooda.”
Burhaan Axmed Rooble ayaa yiri: “Shacabka reer Muqdisho waxay muujiyeen dareenkooda ka dhanka ah mowqifka Israa’iil.”
26-ka bishan ayay ahayd markii Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil uu sheegay in maamulka gobollada Waqooyi ee Soomaaliya (Somaliland) uu sheegay in u aqoonsanayo maamul madax-bannaan, taas oo ay si adag uga hor yimaadeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, iyagoo ku tilmaamay ficil ka dhan ah qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.