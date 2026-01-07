Diiwaangelinta doorashooyinka Qof iyo Cod ee degmada Gaalkacyo ayaa si rasmi ah maanta u soo gabagabowday, iyadoo bulshada degmada ay si weyn uga qeyb qaadatay habsami u socodka howlahaasi.
Muddadii ay socotay diiwaangelinta, waxaa si hufan uga shaqeeyay guddiyada doorashooyinka, maamulka degmada, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo haweenka, taas oo keentay in dadweyne badan ay iska diiwaangeliyaan.
Masuuliyiinta doorashada ayaa tilmaamay in heerka ka qeybgalka uu sare u kacay maalmaha ugu dambeyay, taas oo muujineysa kalsoonida iyo rajada shacabka ee ku aaddan hanaanka dimuqraadiyadeed.
Sidoo kale, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku bogaadiyay shacabka sida ay isugu diwaangeliyeen doorashada.
Waxaa la filayaa in wejiyada xiga ee doorashada, sida ololaha iyo codeynta, ay si degan u bilaabmaan iyadoo laga faa’iideysanayo waayo-aragnimada diiwaangelinta.