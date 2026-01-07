Wariye Cagmadhige oo ka mid ah saxafiyiinta rug-caddaaga ah ee Soomaaliya, ayaa mar kale shacabka Soomaaliyeed kala hadlay istuudiyaha Radio Muqdisho, 35 sano kadib markii ugu dambeysay ee uu halkaas ka hadlo. Wuxuu dib u milicsaday xusuustiisa shaqo ee warbaahinta qaranka, isagoo la wadaagay dhageystayaasha waaya-aragnimadiisa iyo kaalintii uu ka soo qaatay horumarka saxaafadda dalka.
Wuxuu xusay sida Radio Muqdisho uu mar walba uga shaqeyn jiray mideynta shacabka, ilaalinta qiyamka suuban ee bulshada iyo gudbinta warar lagu kalsoonaan karo. Hadalkiisa waxaa si diirran u soo dhaweeyay dhageystayaal badan iyo saaxiibadii hore ee warbaahinta.
Soo booqashadiisa ayaa aheyd dhiiragilin ku aadan shaqada wariyaha sida ay muhiim u tahay in la xasuusto oo la qadariyo halgamayaashii warbaahinta Soomaaliyeed ee laf-dhabarka u ahaa tabinta wararka xilliyadii adkaa. Wariye Cagmadhige waxa uu tusaale u yahay jiilka cusub ee suxufiyiinta, isagoo muujiyay in halganka warbaahintu yahay mid ay mudan tahay in la xasuusto oo lagu faano.