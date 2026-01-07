Guddoomiyaha Dhallinyarada Gobolka Banaadir, Cumar Faaruuq, ayaa si kulul u cambaareeyay faragelinta Israa’11l ee lagu eedeeyay in ay ku hayso midnimada iyo madax-bannaanida dalka Soomaaliya. Isagoo ka hadlayay banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho, ayuu sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed aysan marna aqbali doonin duulaan kasta oo lagu soo qaado qarannimada dalka.
“Haddii aan nahay dhallinyarada Soomaaliyeed, marna ma aqbali doono duulaanka YH-DA ay kusoo qaaday midnimada dalkeenna,” ayuu yiri Cumar Faaruuq, isagoo xusay in loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay mideysnaato si loo difaaco jiritaanka iyo masiirka qaranimada.
Hadalkan ayaa qeyb ka ah dareenka iyo mowqifka adag ee ay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ka muujinayaan xaaladda taagan, iyagoo ku baaqaya in si wadajir ah looga hortago wax kasta oo dhaawacaya midnimada iyo madax-bannaanida dalka.