Banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen Culimada Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacay Taallada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxan ayaa lagu muujinayay dareenka diidmo ee shacabka iyo culimada Soomaaliyeed ay ka qabaan xadgudubka Israa’iil ay ku hayso midnimada, madax-bannaanida, iyo wadajirka dalka Soomaaliya.
Culimo badan oo Soomaaliyeed ayaa ka qaybgalay mudaharaadka, iyagoo jeediyay khudbado kulul oo ay kaga digeen faragelinta siyaasadeed, diin iyo qaranimo ee Israa’iil. Waxay sheegeen in aan la aqbali karin in qaran Soomaaliyeed loo adeegsado dano shisheeye, isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay mar walba u taagan yihiin difaaca diintooda, dalkooda iyo dowladnimadooda.
Banaanbaxa oo si nabdoon ku dhacay ayaa sidoo kale noqday mid dadweyne badan ay taageereen, iyadoo lagu muujiyay midnimo, wacyi iyo halgan dhanka afka ah oo ka dhan ah wax kasta oo dhaawacaya jiritaanka qaranimada Soomaaliya.