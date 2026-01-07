Guddoomiyaha Midowga Golayaasha Culimada Soomaaliyeed, Sheekh Suufo Yare, ayaa sheegay in culimada Soomaaliyeed maanta sameynayaan bannaanbax iskugu jira socod dheer iyo isu-imaatin ballaaran, si loo muujiyo mowqifkooda adag ee ku aaddan ilaalinta midnimada iyo madax-bannaanida Ummadda Soomaaliyeed.
Bannaanbaxan ayaa ah jawaab cad oo ka dhan ah faragelinta shisheeye, gaar ahaan midda Israa’iil, waxaana culimada ku tilmaameen arrintaas mid aan la aqbali karin. Sheekh Suufo Yare ayaa xusay in culimada Soomaaliyeed mar walba ka shaqeynayaan mideynta ummadda, ilaalinta diinta, iyo difaaca qaranimada.
Isu-soo-baxa maanta ayaa ah mid nabadeed oo calaamad u ah midnimo iyo go’aan mideysan oo kasoo baxay culimada dalka.