Diyaarad Milateri oo laga leeyahay dalka Mareykanka oo siday Sideed Askari, ayaa maanta oo Arbaca ah ku burburtay xeebaha dalka Japan, sida ay shaaciyeen ciidamada ilaalada xeebaha ee Japan.

Afhayeen u hadlay Ciidamada Ilaalada Xeebaha Japan ayaa u sheegtay Wakaaladda Wararka Faransiiska, in diyaarad militari oo Mareykan laga leeyahay oo nooca Osprey ah ay ku burburtay jasiiradda Yakushima.

Warbaahinta Japan ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ka ambabaxday saldhigga ciidamada cirka ee Yokota ee Tokyo kuna sii jeeday saldhigga Kadena ee Okinawa, balse markii ciladdu haleeshay ay damacday in ay ku degto Garoonka diyaaradaha ee Yakushima, waxana intaa ku dareen in Matoorka bidix ee diyaaradda uu dab ka kacay sidaana ay ku gubatay.