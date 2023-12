Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Maryama Maxamed Xuseen ayaa soo xirtay dood cilmiyeed ku saabsan horumarka Soomaaliya ee ku wajahan bartilmaameedka Yoolka Caafimaadka loodhanyahay ee uu hiigsigiisu yahay 2030-ka.

Munaasabadda Dood Cilmiyeedka waxaa ka qeybgaley Agaasimayaal, Dhakhaatiir, Khuburo Caafimaad, Xubno ka socday Dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, Maamulka Jaamacadda SIMAD, iyo Marti Sharaf kale.

Dood Cilmiyeedkan ayaa hordhac u ahaa madasha Daboolista baahiyaha Caafimaadka Caalamiga ah ee loodhnayhaya iyo sidii Soomaaliya u gaari laheed yoolka Caafimaadka loodhanyahay oo qorshihiisu soo bollowdey xili hore islamarkaana hadda maraya heer fiican iyadoo yoolkan guud ahaan wadamada Caalamka ay u madalsanyihiin gaaristiisa iyo in ay bulshooyinka Caalamka kuwada naaloodaan Caafimaad dhamaystiran.

Yoolka Caafimaadka loodhanyahay waa sinnaan iyo in nidaamyada Caafimaadku u shaqeeyaan in qof kasta uu helo Caafimaad dhamaystiran iyada oo aan loo eegin cidda ay yihiin, meesha ay ku nool yihiin, ama inta lacag ee ay haystaan, waxayna qeyb ka tahay hiigsi xaqiijinta qorshaha Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee ah in Muwaadin kasta uu hello xuquuqdii Caafimaad ee uu u baahnaa.

Halku dhigga yoolka Caafimaadka loo dhan yahay ayaa ah ‘Qof kasta waxa uu xaq u lee yahay in uu hello adeeg Caafimaad’