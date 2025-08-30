RADIO MUQDISHO(LAASCAANOOD): Doorahada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Waqooyi Bari oo ka mid ah dowlad goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoomaysa Magaalo madaxda gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood.
Waxa ka socday guddaha magaalada Laascaanood maalmihii u dambeeyey olole xooggan oo musharaxiinta tartan ugu jireen sidii musharax walbaa u kasban lahaa codadka iyo kalsoonida Xildhibaanada Baarlamaanka.
Ciidanka Amniga ayaa si weyn u xoojiyey sugida Amniga iyadoo lagu arkayo goobaha wadooyinka magaalada iyo kaantaroolada magaalada laga soo galo oo si weyn loo sugayo amnigooda.