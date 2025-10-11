RADIO MUQDISHO:-Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa soo dhoweeyay heshiiska nabadda ee Gaza, waxayna ammaaneen dadaallada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu xaqiijiyo xabbad-joojinta Gaza, in lala gaadho gargaar bani’aadamnimo degdeg ah, iyo sii daynta maxaabiista.
Bayaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Jimcihii shalay, ayay mar kale ku xaqiijisay taageerada Soomaaliya ee xuquuqda shacabka Falastiin, oo ay ku jirto dhismaha dawlad awood leh oo madaxbannaani buuxda.
Soomaaliya waxay rajaynaysaa in heshiiskan uu noqdo tallaabo dhab ah oo loo qaaday dhanka helitaanka nabad cadaalad ah oo dhamaystiran, taasoo joojin doonta dowladda shacabka Falastiin, isla markaana xoojin doonta amniga iyo xasilloonida gobolka.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isna bayaan uu soo saaray ku amaanay dadaallada Mareykanka, Qatar, Masar iyo Turkiga,isagoo taageero weyn u muujiyay helitaanka nabad waarta iyo dowlad madaxbannaan oo ay yeelato Falastiin.