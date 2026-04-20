Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Maxamed Cali, ayaa xarunta Wasaaradda kulan ku la yeeshay Safiirka Boqortooyada Netherlands u fadhiya Soomaaliya, Henk Jan Bakker, oo ay weheliyaan Ergayga Gaarka ah ee Netherlands u qaabilsan Geeska Afrika.
Kulankaan ayaa ku soo beegmaya xilli muhiim ah oo Soomaaliya ay sii xoojinayso horumarka ay ka gaartay dhanka dowlad dhiska iyo xasilinta dalka.
Labada dhinac ayaa iska xog wareystay xaaladaha siyaasadeed ee hadda jirta, iskaashiga amniga, iyo meelaha mudnaanta u leh in laga wada shaqeeyo.
Wasiir Ku-xigeenka ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii joogtaynta iskaashiga caalamiga ah si loo xoojiyo amniga, loo dardargeliyo kobaca dhaqaalaha, isla markaana horumarka la gaaray loogu beddelo natiijooyin wax ku ool ah oo ay si toos ah u dareemaan shacabka Soomaaliyeed.
Kulanka ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray ballaarinta iskaashiga dhinacyada wax soo saarka gaar ahaan beeraha, maaraynta biyaha, sugnaanta cuntada, iyo horumarinta nidaamyada caafimaadka kuwaas oo khibradda Nederlaan ay kaalin istiraatiiji ah ka qaadan karto.
Labada dhinac ayaa muujiyay sida ay uga go’an tahay in la xoojiyo iskaashi wax ku-ool ah oo ku saleysan natiijooyin la taaban karo, kaas oo gacan ka geysanaya horumarinta Soomaaliya iyo xasiloonida gobolka.