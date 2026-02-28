RADIO MUQDISHO:-Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Cali Cumar, ayaa kulan la qaatay Wasiirka ku xigeenka Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Mudane Waleed Elkhereiji. Labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga ku aaddan xasilloonida gobolka, amniga, iyo kobcinta xiriirka dhaqaale.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay qiimeyneysaa doorka hoggaamineed ee mabda’a ku dhisan iyo dadaallada xasillinta ee ay Sacuudi Carabiya ka waddo gobolka. Labada dhinac waxay mar kale adkeeyeen ka go’naanshahooda horumarinta xiriirka laba geesoodka ah iyo sii qotodheeraynta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ku dhisan dan wadaag iyo barwaaqo la wadaago.