RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa si faahfaahsan u sheegay in dhulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed uu yahay hanti qaran oo si gaar ah loogu asteeyay adeegga waxbarashada, isla markaana aanay sharci ahayn in si gaar ah loo deganaado ama loo isticmaalo.
Wasiirka ayaa xusay in dowladda ay ka go’an tahay dib-u-soo celinta iyo horumarinta jaamacadda, si ay mar kale u noqoto xarun waxbarasho oo tayo leh oo ay ka faa’iideystaan ardayda Soomaaliyeed.
Wuxuu tilmaamay in qorshaha dib-u-dhisku uu qayb ka yahay dadaallada lagu xoojinayo nidaamka waxbarashada dalka, looguna abuurayo dhalinyarada fursado waxbarasho oo gudaha ah.
“Dhulka Jaamacadda Ummadda waa dhul dan guud ah, dadka deganna waa in ay si degdeg ah uga guuraan si dib loogu dhiso.”ayaa uu yidhi Wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Wasiirka Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa maanta ammarkan ka sheegay, xilli uu ka qeyb galayay munaasabadda dhagax-dhigga dib-u-casriyeynta Jaamacadda Ummadda, gaar ahaan qeybta Gaheyr.