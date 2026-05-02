RADIO MUQDISHO:-Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusayay Maalinta Shaqaalaha Adduunka (1-da May), taas oo sanadkan ku beegnayd maalinta Jimcaha.
Munaasabaddan oo qabsoontay maanta, 2-da May 2026, ayaa lagu xusayay qiimaha iyo doorka ay shaqaaluhu ku leeyihiin horumarka dalka, iyadoo la qaadanayo hal-kudhegga sanadkan ee ah: “Xoojinta shaqaalaha Soomaaliyeed iyada oo loo marayo shaqo hufan iyo kor u qaadidda xirfadaha.”
Xafladda waxaa ka soo qeyb galay agaasimayaal ka socday Wasaaradaha Dowladda, wakiillo ka socday shirkadaha gaarka loo leeyahay, ururrada shaqaalaha, iyo Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed, kuwaas oo dhammaantood muujiyay sida ay uga go’an tahay xoojinta suuqa shaqada iyo horumarinta xirfadaha shaqaalaha Soomaaliyeed.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Mohamed Saney Dalmar, ayaa munaasabadda ka jeediyay hadal uu ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay iskaashiga dowladda, ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo ururrada shaqaalaha si loo xaqiijiyo shaqo hufan, cadaalad ah, isla markaana la kobciyo xirfadaha shaqaalaha dalka.
Ugu dambeyn, Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa hambalyo u dirtay dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, iyadoo ku boorisay in la sii xoojiyo dadaallada lagu horumarinayo shaqaalaha iyo shaqo-abuurka dalka.