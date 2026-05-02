Ku-simaha Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS, ahna Wasiir ku xigeenka wasaaradda, Xildhibaan Aamina Xuseen Cali ayaa maanta magaalada Muqdisho uga qeybgashay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusay Maalinta Shaqaalaha Adduunka.
Munasabadaan waxaa soo qabanqabiyay Xiriirka Ururrada Shaqaalaha Soomaaliyeed (FESTU) oo taageero ka helaya Hay’adda QM u qaabilsan shaqada ee ILO. Munaasabaddan ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 1000 qof oo matalayay shaqaala-weynaha Soomaaliyeed.
Sidoo kale munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha Xiriirka Ururrada Shaqaalaha Soomaaliyeed Axmed Cusmaan Saciid, Xoghayaha Guud ee FESTU, Cumar Faaruuq Cusmaan, masuuliyiin ka socotay dowladda Federaalka Soomaaliya, wakiillo ka socday Hay’adda Shaqada Adduunka (ILO), iyo marti sharaf kale.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray doorka muhiimka ah ee shaqaalaha Soomaaliyeed iyo baahida loo qabo in la xoojiyo ilaalinta xuquuqdooda, xorriyaddooda iyo sharaftooda shaqo. Masuuliyiintii ka hadlay munaasabadda ayaa carrabka ku adkeeyay in maalintan ay leedahay qiimo gaar ah, maadaama ay tahay maalin ay dunidu si wadajir ah ugu dabaaldego xuquuqda shaqaalaha.