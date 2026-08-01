RADIO MUQDISHO:-Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si adag u cambaareyneysaa weerarkii argagixiso ee loo adeegsaday diyaarado aan duuliye lahayn (drones) ee lagu bartilmaameedsaday Dekedda Damiietta ee Jamhuuriyadda Carabta Masar 29-kii Luulyo 2026, kaas oo sababay dab ka kacay laba markab isla markaana halis geliyay kaabeyaasha muhiimka ah ee dekedda.
Dowladda Soomaaliya waxay garab taagan tahay Jamhuuriyadda Carabta Masar dadaallada ay ugu jirto la tacaalidda khatartaan, waxayna walaac xooggan ka muujinaysaa weerarrada halista ku ah xorriyadda isu socodka maraakiibta iyo xasilloonida guud ee gobolka.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale adkeyneysaa mowqifkeeda adag ee ka dhanka ah argagixisada nooc kasta oo ay tahay, waxayna cambaareyneysaa falalka sii hurinaya xiisadaha gobolka ee khatarta ku ah nabadda, amniga, iyo barwaaqada shacabka gobolka.
Dhammaad.