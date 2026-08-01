RADIO MUQDISHO(KAMPALA):-Shir Madaxeedkii gaarka ahaa ee dalalka ciidamada ku taageera hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM), oo ka qabsoomay magaalada Kampala, ayaa ku soo idlaaday is-afgarad lagu xoojinayo dadaallada wadajirka ah ee lagu taageerayo himilooyinka amni ee Soomaaliya.
Shirku wuxuu markale adkeeyay muhiimadda ay leedahay dardargelinta hawlgallada wadajirka ah ee ka dhanka ah Khawaarijta Al-Shabaab, tayeynta awoodda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed, iyo hirgelinta hannaan kala-guur oo ku salaysan xaaladaha dhabta ah ee amniga, kaas oo hagaya waajibaadka AUSSOM iyo UNSOS.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ahna Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa shirka ka adkeeyay in arrimaha siyaasadda gudaha ee Soomaaliya ay yihiin arrimo u gaar ah shacabka Soomaaliyeed iyo hay’adaha dastuuriga ah ee dalka.
Madaxweynaha ayaa carrabka ku adkeeyay in go’aannada la xiriira mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya ay tahay inay noqdaan kuwo Soomaaliyeed oo ay hoggaaminayaan Soomaali, iyadoo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay soo dhoweynayso iskaashiga saaxiibbada caalamiga ah ee lagu taageerayo mudnaanta qaran ee Soomaaliya. Waxaana la isla qaatay in Soomaaliya loo daayo arrimaheeda gudaha, isla markaana aan lagu soo faragelin.
Wasaaradda Gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay dib u xaqiijinaysaa sida ay uga go’an tahay sii xoojinta wada-shaqeynta dhow ee ay la leedahay AUSSOM, Midowga Afrika iyo dhammaan saaxiibbada caalamka, si loo ilaaliyo madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, loo xoojiyo hay’adaha amniga qaranka, loona xaqiijiyo nabad, amni iyo xasillooni waarta oo ay ku naaloodaan shacabka Soomaaliyeed.