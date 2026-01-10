RADIO MUQDISHO:- Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa war-saxaafadeed kasoo saartay weerarkii safaaradda dowladda Qatar ee magaalada Kyiv ee dalka Ukraine lagu qaaday.
“Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay muujinaysaa walaac weyn oo ay ka qabto waxyeellada soo gaartay Safaaradda Dowladda walaalaha ah ee Qatar ku leedahay caasimadda Ukraine ee Kyiv, taasoo ka dhalatay duqeyn.
Dowladda Soomaaliya waxay mar kale adkaynaysaa mabda’a aasaasiga ah ee xurmada iyo dhowrista goobaha diblomaasiyadeed ee ku xusan sharciga caalamiga ah, iyadoo si gaar ah u muujinaysa muhiimadda ay leedahay ilaalinta xarumaha diblomaasiyadeed iyo shaqaalahooda”, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya.