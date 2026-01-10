RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen(Muungaab),ayaa maanta xarigga ka jaray Parking cusub oo casri ah oo lagu soo kordhiyay Garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaas oo loogu talagalay hagaajinta bilicda iyo habsami u socodka gaadiidka.
Munaasabadda furitaanka ayaa waxaa ka hadlay Wasiirka Batroolka Daahir Shire oo xusay in ay lama huraan tahay in si wadajir ah loo ilaaliyo amniga Garoonka Aadan Cadde, isla markaana la dhowro bilicda Parking-ka cusub, si uu u noqdo mid u adeegaya shacabka una horseeda horumar muuqda.
Dhankiisa, Guddoomiyaha Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed Axmed Macallin ayaa sheegay in Parking-ka casriga ahi uu yahay,tallaabo muhiim ah oo lagu bilaabayo qurxinta iyo qaabeynta wejiga hore ee Garoonka Aadan Cadde, taas oo sare u qaadaysa sumcadda iyo adeegyada garoonka.
Mas’uuliyiintii kasoo qayb galay munaasabadda xarig jarka Parking-kan cusub, ayaa carrabka ku wada adkeeyay in amniga iyo nidaamka Parking-ka cusub si gaar ah loo dhowro, maadaama uu qeyb ka yahay dadaallada ballaaran ee lagu horumarinayo kaabeyaasha muhiimka ah ee caasimadda.