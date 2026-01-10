RADIO MUQDISHO:-Danjiraha JFS ee South Africa Amb. Mohamed Sheikh issak, ayaa shalay uga qeybgalay shir Magaalada Rustenburg ee gobalka Northwest kaas oo ay si wadajir ah u soo agaasimeen Dowladda Hoose ee Rustenburg iyo Wasaarada Arimaha Dibada iyo Iskaashiga Caalamiga ah DIRCO ee Koonfur Afrika,
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgalay dhamaan safiirada Caalamka u fadhiya magaalda Pretoria, waxaana diirada lagu saaray isbedelada ka socda caalamka iyo siyaasada arimaha dibada ee Koonfur Afrika iyo doorka ay ku leedahay horumarinta iskaashiga caalamiga ah gaar ahaan dhacadii lagu soo xiray madaxwaynahay dalka Venezuela.
Kulankaasi kadib ayaa Danjire Mohamed Sheikh Issak Uga mahadceliyay wasiirka Arrimaha dibadda ee South Africa H.E. Ronald Lamola taageerida iyo garab istaaga Somalia gaar ahaan mowqifkii ay ka qaateen faragelinta isra’il ay ku hayso dalka Somalia.
Ugu dambayntii Safiirka ayaa la kulmay Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyeed ee North West iyo qaar ka mid ah xubnaha jaaliyada oo Salaada Jimcaha kula dukaday Magaalada Rustenburg.