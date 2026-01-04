RADIO MUQDISHO:-Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay, wada-hadalka qaran ee laga yeelanayo arrinta Yemen.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda XFS ayaa bayaan rasmi ah oo ay soo saartay, ku tidhi sida tan:-
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay bogaadinaysaa doorka masuuliyadeed ee wax-ku-oolka ah ee Boqortooyada Sacuudiga, ay ka qaadanayso horumarinta dadaallada lagu xoojinayo wada-hadalka qaran ee Yemen, gaar ahaan hindisaha ay martigelinayso shir ballaaran oo ka dhacaya Riyaad, kaas oo ku yimid codsi ka yimid hoggaanka sharciga ah ee Jamhuuriyadda Yemen.
Dowladda Soomaaliya waxay caddeyneysaa in hindisahan uu muujinayo ka-go’naansho dhab ah oo ku wajahan wada-hadal iyo is-afgarad, isla markaana uu abuuro hannaan siyaasadeed oo dhammaystiran oo u oggolaanaya dhammaan dhinacyada Yemen inay si nabad ah u soo bandhigaan aragtidooda, iyadoo la ilaalinayo midnimada, madax-bannaanida, amniga iyo xasilloonida dalka Yemen.
Sidoo kale, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay muujinaysaa qaddarinta ay u hayso dadaallada heer gobol iyo heer caalami ee lagu taageerayo shacabka walaalaha ah ee Yemen, si ay uga gudbaan caqabadaha ka jira marxaladdan adag. Waxay adkaynaysaa muhiimadda ay leedahay ka-qaybgal dhab ah oo mas’uuliyad qaran ku dhisan, kaas oo mudnaanta siinaya danta guud ee qaranka.
Ugu dambayn, Soomaaliya waxay mar kale xaqiijisay taageeradeeda dhammaan hindisayaasha daacadda ah ee lagu doonayo in lagu gaaro nabad waarta, looguna marayo wada-hadal iyo is-faham, si loo xaqiijiyo rabitaanka shacabka Yemen loona ilaaliyo midnimada dhuleed iyo madax-bannaanida dalkaas.