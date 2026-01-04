RADIO MUQDISHO(GALMUDUG):-Isdiiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka qof iyo cod ee Golaha Deegaanka Degmada Gaalkacyo, ayaa maraysa heer gabagabo ah, iyadoo si habsami leh ay uga socoto xaafadaha kala duwan ee magaalada.
Shacabka degmada ayaa si ballaaran uga qayb qaatay isdiiwaangelinta, taas oo muujinaysa u diyaarsanaanta iyo ka qaybqaadashada hawlaha doorasho ee xorta ah, taas oo ay shacabku awood buuxda u leeyihiin inay doortaan, cidda ay markaasi iyagu doonaan.
Mas’uuliyiinta doorashooyinka ayaa sheegay in hawshu ay u u socoto si nabad ah oo ammaan ah, islamarkaana la filayo in si rasmi ah loo soo gabagabeeyo maalmaha soo socda.