Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa maanta ka qaybgalay Shir-weynaha 5-aad ee Xarunta Daraasaadka Al-Maqaasid, kaas oo diiradda lagu saaray falanqaynta nidaamka federaalka Soomaaliya.
Shir-weynaha, oo cinwaankiisu ahaa: “Federaaleynta Soomaaliya: Siyaasad Murugsan mise Tubta Wada-Lahaanshaha Buuxa?”, ayaa lagu soo bandhigay doodo cilmiyeed, warbixinno, aragti-wadaag aqooneed iyo khudbado falanqeynaya xaaladda siyaasadeed ee dalka, xiriirka ka dhexeeya heerarka kala duwan ee dowladnimo, iyo caqabadaha hortaagan hirgelinta federaal wax-ku-ool ah.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), oo khudbad ka jeediyay munaasabadda, ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in arrimaha masiiriga ah ee dalka lagu wajaho cilmi, wadatashi iyo is-faham qaran, isagoo xusay in federaaleyntu ay tahay tiir muhiim u ah dhismaha dowladnimo oo waarta.
“Federaaleyntu waa tiir muhiim u ah dhismaha dowladnimada Soomaaliya, balse si ay u noqoto mid miro-dhal ah waxay u baahan tahay in lagu saleeyo cilmi, wada-tashi iyo faham qaran oo mideysan. Shirarka noocan ah waa furaha lagu gaari karo aragti mideysan oo ku saleysan xaqiiqada dalka iyo danaha shacabka,” ayuu yiri Duqa Muqdisho.
Shir-weynaha waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiin ka tirsan labada Aqal ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, culimo, aqoonyahanno, marti caalami ah iyo xubno ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada, taas oo sare u qaadday miisaanka aqooneed iyo saameynta doodaha lagu gorfeeyay shirka.
Ugu dambayn, Shir-weynaha 5-aad ee Xarunta Daraasaadka Al-Maqaasid ayaa la filayaa in laga soo saaro talooyin iyo warbixinno cilmiyeed oo wax ku biirin doona fahamka nidaamka federaalka iyo sidii loo waafajin lahaa duruufaha siyaasadeed, bulsho iyo amni ee ka jira Soomaaliya.