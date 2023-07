Tababarkaan oo ay soo agaasintay Wasaaradda Warfaafinta Galmudug, isla markaana ah mid lagu baran doono muddada sadaxda maalinn ah ee uu socda horumarinra dowladnimada iyo isla xisaabtanka, iyadoo loo marayo Warbaahinta ayaa waxaa maanta Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug uu uga furay Gaalkacyo ilaa 25 saxafi oo ka mid ah xubnaha ururka suxufiyiinta Gobalka Mudug ee Galmudug.

Furitaanka Tababarka oo ay goob joog ka ahaayeen mas’uuliyiin kala duwan oo isugu jira kuwa maamulka Degmada, Wasiiro iyo la taliyaha dhanka Arrimaha Bulshada ee Madaxweynaha Galmudug ahna Wasiirkii hore ee Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle iyo sidoo kale La taliyaha Madaxweynaha Puntland Xabiib Faarax.

Mas’uuliyiintii ka hadashay waxa ay sheegeen in tayeeynta Warbaahinta iyo sare u qaadista aqoonta saxafiyiinta ay kaalin weyn ka qaadaneeyso Horumarinta dowlad wanaagga iyo isla xisaabtanka, waase haddii saxafiyiintu ku shaqeeyaan aqoonta ay ka korarsadaan tababarada la siiyo

Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Sheekhoow ayaa xusay in waxa bulshada ka dhaxeeya ay tahay deegaanka iyo dowladnimada sidaa awgeedna loo baahan yahay in cid kasta ay xil gaara iska saarto horumarinta iyo nabadda deegaanka, isagoo dhinaca kalana saxafiyiinta ka codsaday in ay hormuud u noqdaan in bulshada lagu hago waddada wanaagsan ee horumarka Nabadda iyo Dowladnimada

Tababarkaan ayaa ah kii u horeeyay ee Wasaaradu Gaalkacyo ku qabato tan iyo markii xilka Wasaaradda loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheekhoow.