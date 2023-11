Naadiya Cabdirizaaq Maxamed ayaa ku guuleysatay kursiga golaha deegaanka ee Magaalada St Louis Park, ee gobolka Minnesota, iyadoo noqoneysa duqa magaaladaas.

Naadiya Cabdirizaaq oo ah qofkii ugu horreeyay ee Muslim, Soomaali iyo ee kasoo jeeda bulshada Madow ayaa tartan qof iyo cod ah kaga guuleysatay Dale Anderson oo ah bare ka tirsan Jaamacadda Minnesota, iyada oo heshay in ka badan 58% codadkii la tiriyay.

Naadiya ayaa sheegtay in ay wax ka qaban doonto kirada guryaha oo qaali ah dadkana aysan awoodin in ay iibsadaan , waxanay xustay in ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinka haysta dhallinyada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool.

Deeqa Dhalac ayaa 2012-kii noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo Maraykanka ka noqota duq magaalo, kadib markii golaha deegaanka magaalada South Portland ee gobolka Maine ay u xusheen inay qabato xilkaa, balse Naadiya ayaa ayaa lagu doortay qof iyo cod.