Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa, kaas oo uu guddoominayay Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre. Kulanka waxaa lagu ansixiyay shan qodob oo muhiim u ah horumarka dalka:
1. Heshiis Is-afgarad oo dhexmaray Soomaaliya iyo Rwanda, kuna saabsan iskaashi guud.
2. Hindise Sharciyeedka Reebidda Naafeynta Xubinta Taranka Dhedigga, si loo ilaaliyo xuquuqda haweenka loogana hortago tacaddiyada.
3. Istiraatiijiyadda Qaran ee Haweenka, Nabadda iyo Amniga, si loo xoojiyo ka qeybgalka haweenka ee nabadeynta iyo horumarka.
4. Axdiga Ururka Caalamiga ah ee Dayax-gacmeedyada Guur-guura, si Soomaaliya uga faa’iideysato adeegyada cilmibaarista hawada sare.
5. Istiraatiijiyadda Qaranka ee Dekedaha, oo lagula jaanqaadayo kobaca dhaqaale ee dalka.
Sidoo kale, kulanka waxaa lagu soo bandhigay warbixinno la xiriira amniga, arrimaha abaaraha, iyo gurmadka degdegga ah ee socda. Guddoomiyaha SoDMA, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa sheegay in 4.4 milyan oo qof u baahan yihiin gargaar, halkaasna Ra’iisul Wasaaruhu faray in si degdeg ah loo caawiyo dadka ay abaartu saameysay.