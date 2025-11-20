Xildhibaan Fowsi Warsame, oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway, ayaa si ku-meel-gaar ah uga mid noqday xubnaha Baarlamaanka Norway.
Xildhibaanka ayaa ka qeybgalay doorasho dhacday bishii Sebtembar ee la soo dhaafay, balse ma helin codad ku filan oo u suurageliya in uu noqdo xildhibaan buuxa. Si kastaba, waxaa la siiyay xil ku-meel-gaar ah oo uu hayn doono muddo kooban, iyadoo la rajeynayo in bilaha soo socda uu u gudbo xubinnimo buuxda.
Baarlamaanka Norway waxa uu ka kooban yahay 169 xubnood, waxaana muddooyinkii u dambeeyay ka mid noqday saddex Soomaali ah: Maryan Xuseen, Haashim Barre, iyo Xildhibaan Fowsi Warsame.