Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Daahir Shire, ayaa sheegay in saddexda bilood ee ugu horreeya sanadka 2026 lagu dhawaaqi doono natiijada sahanka shidaal qodista ee ka socda Soomaaliya.
Isagoo ka hadlayay barnaamijka kulanka toddobaadka ee Warbaahinta Qaranka, ayuu Wasiirku sheegay in sahankii ugu dambeeyay uu marayo gebogebo, gaar ahaan baaris lagu sameeyay xeebaha Soomaaliya oo lagu tuhunsan yahay in ay kheyraad dabiici ah ku jiraan.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa caddeeyay in ay si dhow ula socdaan baaritaanno sharci darro ah oo lagu sameeyo macdanta, taas oo ka dhacda qeybo ka mid ah gobollada Waqooyi Galbeed, Waqooyi Bari iyo Sanaag. Wuxuu tilmaamay in cid kasta oo Soomaali ah oo danaynaysa macdan qodis ay xaq u leedahay in ay dowladda la socodsiiso, lana taageero.
Ugu dambeyn, Wasiirka Batroolka ayaa xusay in ay ku kalsoon yihiin in Soomaaliya ay ka jiraan fursado shidaal, ayna natiijada rasmiga ah ku dhawaaqi doonaan horaanta 2026.