RADIO MUQDISHO: Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha Cabdikariin Axmed Xasan ayaa shaaciyay in lasoo xiray diiwaan-gelintii codbixiyaasha doorashooyinka ee ka socotay degmooyinka gobolka Banaadir.Wuxuu guddoomiyuhu carrabka ku adkeeyay in ay kaarka codeynta qaateen ku dhawaad hal Milyan oo qof,taas oo ka badan intii la filayay in laga diiwaangeliyo gobolka Banaadir.
“Shalay oo taariikhdu ahayd 15/8/2025, waxaan soo xirmay diiwaangelinta dadweynaha gobolka Banaadir, ee golaha deegaanka soo socda,hadafkeennu wuxuu ahaa in siddeed boqol iyo labo iyo toban kun oo qof aan diiwaangelinno, waxaa aad war loogu farxo ah in dad ku dhow hal milyan oo dad ah maanta diiwaangashan yihiin!.’’ayaa uu yidhi Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha Cabdikariin Axmed Xasan.
Guddoomiye Cabdikariim Axmed Xasan ayaa tilmaamay in tallaabadan ay muujineyso in shacabka gobolka Banaadir diyaar u yihiin in ay codkooda ku doortaan hoggaanka dalka.
Qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa waxaa si habsami leh uga socda, codeynta iyo diiwaangelinta doorashooyinka, sida deegaannada Koonfur Galbeed, Hirshabelle, iyo Galmudug.