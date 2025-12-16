Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka iyo Soohdimaha Qaranka, Mudane Cabdikariin Axmed Xasan, ayaa magaalada Muqdisho maanta tababar uga furay ku dhowaad 90 saxafi oo Soomaaliyeed, kaas oo diiradda lagu saaray Habdhaqanka Warbaahinta ee xiliga Doorashada.
Tababarkan, oo ay iska kaashadeen Guddiga Doorashooyinka iyo Ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed (NUSOJ), waxaa furitaanka qudbad ka jeediyay Xoghayaha Guud ee NUSOJ, Cumar Faaruuq Cismaan, oo sidoo kale ka mid ah guddiga ilaalinta habdhaqanka Saxaafadda ee xiliga Doorashada. Xoghayuhu wuxuu ka hadlay muhiimadda tababarkan u leeyahay saxafiyiinta Soomaaliyeed, isagoo goobta ka ballan qaaday in saxafiyiinta ay si daacad ah u tebbi doonaan doorashooyinka dhowaan ka bilaaban doona gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka iyo Soohdimaha Qaranka, Mudane Cabdikariin Axmed Xasan, ayaa sidoo kale qudbad ka jeediyay, isagoo saxafiyiinta ka qeybgalaya xasuusiyay muhiimadda ilaalinta anshaxa maalinta doorashada, isla markaana ballan qaaday in Guddiga Doorashooyinka ay saxafiyiinta ku gacan siin doonaan gudashada waajibaadkooda.
Tababarkan ayaa ujeedadiisu tahay in saxafiyiinta ka qeybgalaya, oo dhammaantood ah kuwa tebin doona doorashooyinka Golayaasha Deegaanka ee 25ka bishan ka dhici doona degmooyinka gobolka Banaadir, ay yeeshaan aqoon iyo xirfad ku filan ilaalinta anshaxa iyo habdhaqanka warbaahinta xiliga doorashada