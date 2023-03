Guddoomiye Ku-xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Ciise Maxamuud Guure ayaa guddoomiyay kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan guddiga ku meel – gaar ah ee loo xilsaaray in ay ka soo talo bixiyaan shirkadda Maamulka Gobolka Banaadir u igmatay nidaaminta iyo maareynta arrimaha dhulka (Land Management Systems).

Guddigan ayaa Gobolka Banaadir uu magacaabay ka dib markii uu arkay baahida loo qabo in la nidaamiyo arrimaha dhulka ee Gobolka Banaadir, islamarkaana loo baahan yahay in loo bedelo nidaamka Maamulka dhulka qaabka digitalisation ee loo yaqaan LMS, si looga hor – tago dayaca ku imaan karo keydka xogta dhulka, xal waarana loogu helo nidaam la’aanta ay Magaalada Muqdisho u fideyso taas oo lama huraan ka dhigeyso in magaaladan loo sameeyo MASTER PLAN, gaar ahaan dhulka aan wali la degin.

Waajibaadka guddigan ayaa lagu soo koobay seddexdan qodob oo kala ah:

• Diyaarinta Taarif cusub oo khuseeya arrimaha dhulka.

• Diyaarinta qaabkii loogu guuri lahaa hanaanka casriga ah ee digitalisation LMS iyada oo laga soo guurayo nidaamkii hore loogu shaqeyn jiray.

• Ka soo talo – bixinta sidii loogu shaqeyn lahaa nidaamka cusub ee digital-ka ah.

Ugu dambeyntii Guddoomiye Ciise Guure ayaa guddigan kula dardaarmay in waajibaadka loo xilsaaray ay u gutaan si mas’uuliyad ay ku dheehan tahay oo xirfadeysan.