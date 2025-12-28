RADIO MUQDISHO:-
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha ayaa ku dhawaaqay warbixinta natiijada doorashadii golayaasha degmooyinka Gobolka Banaadir.
Doorashadu waxay ka dhacday 16 degmo, iyadoo ay ka qayb-qaateen 20 urur siyaasadeed. Tirada guud ee is-diiwaangeliyay codbixinta ayaa gaartay 233,314 qof, halka 210,586 qof ay si rasmi ah u dhiibteen codkooda.
Doorashada waxaa laga diiwaangeliyay 22,728 cod oo xumaaday, halka 390 musharrax ay u tartamayeen kuraasta golayaasha deegaanka.
Intii ay doorashadu socotay, xarunta wicitaanada guddiga ayaa diiwaangelisay 558 wicitaan, kuwaas oo la xiriiray talo, cabasho iyo xog-weydiin ku saabsan doorashada.
Guddigu wuxuu sheegay in doorashadu u dhacday si hufan oo nabad ah, isla markaana waafaqsan shuruucda doorashooyinka dalka.