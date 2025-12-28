RADIO MUQDISHO:-Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo la hadlay Telefishinka Al-Jasiira ayaa sheegay in Israa’iil ay doonayso inay saldhigyo ku yeelato Geeska Afrika, si ay u maamusho dhaqdhaqaaqa Badda iyo marin biyoodka Baabul Mandab.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya wareysiga uu siiyay Telefishinka Al-Jasiira sidoo kale wuxuu ku sheegay in ujeedka Netanyahu u gaaray go’aanka aqoonsi ku sheega uu yahay abuurista saldhigyo ciidan si uu u maamulo marin-biyoodka Baabul Mandab, tilaabadaas oo Xukuumadda Soomaaliya aysan marnaba aqbalayn.