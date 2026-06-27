RADIO MUQDISHO:- Guddiga Qaran ee Qabanqaabada Maalmaha Xorriyadda Iyo Midnimada uu hoggaaminaayo Guddoomiyaha Guddiga ahna Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka Iyo Dib-u-heshiisiinta XFS Mudane Cali Yuusuf Cali (Cali Xoosh), ayaa kormeer ku sameeyay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo qayb ka ah diyaar garowga Maalmaha Xorriyadda.
Xubnaha Guddiga Qaran Ee Maalmaha Xorriyadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyay diyaar garowga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan iyo sida ay sugayaan amniga dalka, gaar inta goobaha lagu qabanaayo Munaasabadaha Maalmaha Xorriyadda.