Go’aanka Madaxweynaha dalka Turkiye mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa ah si loo kordhiyo howlgalkii Ciidamada Difaaca Turkiga ee Soomaaliya muddo laba sano oo dheeri ah, iyadoo laga bilaabayo 27-ka bishan Luulyo, iyada oo ciidamada la oggolaanayo inay taageeraan dadaallada dalka ee ka dhanka ah argagixisada, burcad-badeednimada, kalluumeysiga sharci-darrada ah, tahriibka iyo khataraha kale ee ammaanka, oo ay ku jiraan howlgallada gudaha xadiga badda ee Soomaaliya.
Mooshinka, oo uu baarlamaanka u gudbiyay Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan, ayaa looga dooday kalfadhiga Golaha Guud ee Golaha Qaranka ee weyn Talaadadii shalay.
Dib-u-cusboonaysiinta waxay ballaarinaysaa qaab-dhismeedka howlgal ee markii ugu horreysay la oggolaaday sanadkii 2024-kii waxayna daboolaysaa meelaha si wadajir ah loo go’aamiyay ee dhulka iyo badda, iyadoo baaxadda, cabbirka iyo waqtiga loo daayey doorashada Madaxweynaha.
Mooshinka Madaxweynaha wuxuu muujiyay in Turkiga uu ka wada shaqeeyay siyaasadda, bulshada, dhaqaalaha iyo amniga, si ballaaran oo lala yeeshay Dowladda Federaalka Soomaaliya tan iyo 2011-kii.
Qoraalka waxaa lagu xustay taxane heshiisyo laba-geesood ah, oo ay ku jiraan qaab-dhismeedka tababarka Milatariga, iskaashiga Warshadaha, difaaca iyo wada-shaqeynta dhaqaale ee Milatariga, sida aas aaska sharciga ah ee waxqabadyada tababarka, talo-bixinta iyo caawinta ee socda.
Dawladda Federaalka Soomaaliya si rasmi ah ayay uga codsatay taageero Milatari oo Turkiga ah, iyadoo la fulinayo heshiis iskaashi difaac iyo mid dhaqaale, iyaga oo raadinaya caawimaad ka dhan ah Argagixisada, Burcad-Badeedda, kalluumaysiga sharci-darrada ah iyo Tahriibka.
Cusboonaysiinta waajibaadku sidoo kale waxay tilmaamaysaa xallinta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee 1-da Diseembar 2023 ee ku saabsan dadaallada ka-hortagga argagixisada ee Soomaaliya, taasoo ka dhigaysa hawlgelinta qayb ka mid ah qaab-dhismeed caalami ah oo ballaaran.
Sida ay qortay ‘Turkiye today’ Hawlgalka ayaa lagu sheegay in ujeedadiisu tahay in Soomaaliya looga caawiyo ilaalinta kheyraadkeeda dhaqaale, xasilinta gobol muhiim u ah ganacsiga badda ee Turkiga, iyo xoojinta kaalinta Turkiga ee ka hortagga Argagixisada iyo Burcad-badeednimada ee Gacanka Cadan, Badweynta Carabta iyo biyaha ku xeeran.
Dhinaca kale Maraakiib dagaal oo Turkiga ah ayaa ilaalinaya Markabka qodista ee Ceelashada Shidaalka ee Soomaaliya
Maraakiib dagaal oo Turkish ah ayaa weli la socda oo ilaalinaya koox shidaal baaris ah oo ka shaqeysa xeebaha Soomaaliya, sida lagu sheegay war ka soo baxay Wasaaradda Difaaca Qaranka Turkiye Talaadadii shalay.
Maraakiibta kala ah TCG Goksu, TCG Gelibolu iyo TCG Bartin, oo qayb ka ah Kooxda Hawlgalka Badda Soomaaliya, ayaa ilaalinaya Markabka shidaalka Cagri Bey, sida Wasaaradda ay u sheegtay shirkadda Warbaahinta bulshada ee Turkiga NSosyal.
Sida ay iyaduna qortay Wakaaladda wararka ee Anadolu Agency ayaa sheegtay in sidoo kale ay la socdaan Maraakiibta taageerada ee Korkut, Altan iyo Sancar.